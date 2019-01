A cura della Redazione

La Fiamma Torrese corsara a Lamezia Terme. Le oplontine conquistano i tre punti nel match contro la Ferraro Lamezia, aggiudicandosi la gara della 13esima giornata (ultima di andata) per 1-3.

Il primo set è appannaggio delle padroni di casa (25-18). Poi la rimonta della formazione di Torre Annunziata. Gara in parità nel secondo set, vinto 21-25. Tiratissima la terza frazione, chiusasi con il punteggio di 28-30. La spallata finale nel quarto set, che la Fiamma si conquista per 17-25.

«Una squadra eccezionale - conferma coach Adelaide Salerno -. Abbiamo lavorato duramente questa settimana perché sapevamo che era una giornata in cui contava vincere e dopo il primo set le ragazze in campo hanno saputo ascoltare tutte le mie indicazioni, cambiando le sorti della partita ed hanno mostrato tutto il loro carattere, è un gruppo che non molla mai».

La Fiamma tornerà in campo per la prima di ritorno a Modica, in Sicilia, contro la CRAI Redenza (battuta all'andata per 3-0). Il campionato di Serie B1 riprenderà il prossimo 2 febbraio.

Si chiude così una prima parte di stagione entusiasmante. Il team oplontino è secondo nella classifica del girone D, alle spalle della capolista Aprilia. Sono 26 i punti conquistati in dodici gare (le laziali ne hanno totalizzati 30), frutto di nove successi e sole tre sconfitte. Due le partite perse per 3-2, che hanno garantito in ogni caso un bottino di 2 punti.

(foto Emilio Landolfi)

