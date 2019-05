A cura della Redazione

Gli azzurri non vincono al San Paolo dallo scorso 17 marzo (4-2 all'Udinese). Poi il pareggio con il Genoa e la sconfitta contro l'Atalanta. Dall'altra parte un Cagliari ormai salvo, che non ha più niente da chiedere al campionato ma che è chiamato a riscattare il pesante 3 a 0 incassato all'Olimpico dalla Roma.

Napoli, la probabile formazione

Ancelotti dovrà sciogliere alcuni dubbi in vista di domenica sera, a partire dalla porta, dove giocherà uno fra Meret e Ospina. Pronto al rientro in difesa dal 1' Albiol, che non parte titolare dal match contro il Milan dello scorso gennaio. Per quanto riguarda il centrocampo e attacco, arrivano buone notizie. Ancelotti torna ad avere a disposizione sia Allan che Insigne. Il brasiliano si candida per una maglia da titolare con Younes che gli lascerebbe il posto (con Zieliski che tornerà quindi a sinistra). Insigne invece pare il punto fermo dell'attacco. Il suo partner? Più Mertens che Milik.

L'allenatore azzurro alla vigilia della gara contro il Cagliari: "Vogliamo chiudere bene la stagione, arrivare a 80 punti e difendere il secondo posto. Stiamo già pensando al futuro, Insigne vuole restare e noi non abbiamo mai pensato di cederlo. Trippier e Lozano sono nella lista dei giocatori che c'interessano, apprezzo Barella ma non è tra quelli che osserviamo".

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens

Cagliari, la probabile formazione

Negli ultimi giorni Maran ha tenuto sotto attento controllo la situazione di Joao Pedro e di Birsa. I due erano dati per indisponibili ma alla fine hanno recuperato. Non è così scontato però che uno dei due sia sicuro al 100% del posto in attacco di fianco a Pavoletti. Le alternative, Cerri e Despodov, non mancano. In difesa l’unico dubbio è tra Srna e Cacciatore con il secondo leggermente favorito. In mediana Faragò torna dopo la squalifica ma sarà indisponibile a causa di un problema all'anca che necessita di intervento chirurgico. Barella quindi dovrebbe tornare in mediana con Birsa trequartista e Joao Pedro che è comunque favorito per un posto in attacco.

Cagliari (4-3-1-2) Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Luca Pellegrini; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inizio alle ore 20,30 di domenica 5 maggio.