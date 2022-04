A cura della Redazione

Conquistare i tre punti per continuare ad alimentare il sogno Scudetto.

E’ questo l’obiettivo del Napoli, impegnato oggi pomeriggio alle ore 15 contro la Fiorentina. Una gara che nasconde numerose insidie, perché la squadra di Vincenzo Italiano gioca un ottimo calcio e viene da quattro risultati utili consecutivi. E perché gli azzurri non vincono due partite consecutive in casa dallo scorso gennaio. Gli uomini di Spalletti dovranno sfruttare la spinta di un “Maradona” finalmente sold out, definito dal tecnico toscano come “il mantello che ci avvolge per farci diventare super eroi”.

Napoli. Victor Osimhen torna a guidare l’attacco dopo aver saltato la trasferta del Gewiss Stadium per squalifica. Il reparto offensivo sarà completato da Insigne e Politano. In difesa, out Rrahmani che non si è allenato a causa di sintomi influenzali. Al suo posto, così come a Bergamo, giocherà Juan Jesus che affiancherà Koulibaly. Sugli esterni Zanoli, reduce da una prestazione super contro l’Atalanta, e Mario Rui. A centrocampo, squalificato Anguissa, spazio a Fabian Ruiz che completerà il reparto con Lobotka e Zielinski.

Probabile formazione (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Insigne, Osimhen, Politano. All. Spalletti

Fiorentina. Vincenzo Italiano deve rinunciare allo squalificato Torreira, che verrà sostituito da Amrabat e completerà il reparto con Duncan e Castrovilli. Davanti a Terracciano, agiranno Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. Ancora qualche dubbio in attacco, dove l’unico certo del posto è Nico Gonzalez. Restano vivi, infatti, i ballottaggi tra Cabral e Piatek, con quest’ultimo che sembra aver recuperato da un problema alla caviglia, e tra Ikone e Sottil.

Probabile formazione (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Ikone. All. Italiano

Arbitro: Mariani

Assistenti: Paganesi-Tolfo

IV: Gariglio

VAR: Banti

AVAR: Valeriani

Diretta streaming alle ore 15 su DAZN. Diretta radiofonica su KissKiss Napoli/Italia