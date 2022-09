A cura della Redazione

Seconda giornata del campionato di Eccellenza Campania. Reduce dal successo in trasferta a Forio d'Ischia, il Savoia sfida l'Albanova. La squadra di Casal di Principe, invece, ha pareggiato 0-0 all'esordio contro il Saviano.

La gara è in programma domenica 11 settembre alle ore 15.30 allo stadio "Paudice" di San Giorgio a Cremano, impianto casalingo della formazione di Torre Annunziata stante l'indisponibilità del Giraud interessato da lavori di riqualificazione.

Sono 500 i tagliandi disponibili per assistere al match, acquistabili presso la Caffetteria Savoia o il botteghino del "Paudice" prima della gara. Il costo è di 10 euro. Ingresso gratuito per gli under 14.