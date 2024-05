A cura della Redazione

Battute finale della edizione dell’Open League Padova 2024 promossa dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali).

Dal pomeriggio di venerdì 3 maggio alla serata di domenica 5 maggio, atleti e atlete di tutte le categorie agonistiche (Under 14, Cadetti e Cadette, Juniores, Under 21 e Seniores) sono stati protagonisti di un lungo weekend all’insegna del karate nella spettacolare cornice della Kioene Arena di Padova.

Alla manifestazione risultano iscritti 1. 276 karateka provenienti da diverse regioni d’Italia.

Tra le società partecipanti anche la Universal Team - C.S.O. Arcobaleno di Rovigliano, con sede presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Torre Annunziata.

La squadra, allenata dal mister Diego Esposito, ha conquistato una medaglia d’oro con Nicola Esposito (nella foto), e due d’argento con Fabiano Intagliatore e Mario Scarico.

L’appuntamento di Padova (come d’altronde le altre tappe del circuito) mette in palio medaglie importanti e punti pesanti per le categorie giovanili, in funzione del ranking individuale che determina la partecipazione a competizioni di carattere continentale e mondiale.