A cura della Redazione

Nella giornata di domenica, 9 ottobre, si è svolta a Torre Annunziata la seconda edizione del Big of Tuna.

Si tratta di una gara sportiva a scopo promozionale di pesca al tonno in modalità “catch and release” (cattura e rilascia) alla quale hanno partecipato circa 20 imbarcazioni per un massimo di 3 persone a bordo di ciascuna.

L’iniziativa è stata promossa dal presidente di Asl Lenza Stabiese, Ciro Afeltra, in collaborazione con il presidente del Circolo nautico “Il Faro” di Torre Annunziata, Luca Di Capua.

La gara ha avuto una durata di sei ore (dalle 8,00 alle 14,00. Al primo posto si è classificata il team di Ischia Fishin, composto da con Enzo Mendella, Tony Panico, Catello Aponte con il piccolo Ferdinando.

Al secondo posto il team di Torre Annunziata, composto da Salvatore Longobardi, Camillo Giordano e Ignazio Ferreri.

Al terzo posto un altro team di Torre Annunziata, composto da Roberto Amendola, Luca Clemenza e Umberto Giordano.