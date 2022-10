A cura della Redazione

Tremenda scossa tellurica nel pomeriggio odierno in Casa Savoia. Il presidente Mario Pellerone (nella foto) comunica che “ha deciso di lasciare e cedere il titolo gratuitamente”. Subito dopo arrivano le dimissioni del direttore sportivo Carmine Palumbo e dell’allenatore Maurizio Lampitelli.

Nel comunicato stampa della società si legge che Pellerone va via per “i recenti accadimenti, per l’indisponibilità dello stadio Giraud e per le precarie condizioni con cui ha dovuto operare senza nessun aiuto”. Il presidente si dichiara disponibile a cedere il titolo senza alcuna contropartita economica a chiunque fosse interessato. Lo stesso comunicato precisa che “sono già in corso trattative, ma se non dovessero andare in porto, il titolo sarà consegnato al Commissario Prefettizio di Torre Annunziata o alla Lega”. Pellerone comunica anche che l’autonomia gestionale della squadra è garantita fino alla fine di novembre.

Tutti presupposti che mettono a repentaglio seriamente la già tribolata stagione del Savoia,