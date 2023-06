A cura della Redazione

Secondo Memorial “Preside Capossela”: sabato 10 giugno dalle ore 17,00, presso la tensostruttura “Palasiani” del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, si svolgerà un torneo di boxe con 10 match (4 tra donne e 6 tra uomini) organizzato dalla Boxe Vesuviana dei Maestri Lucio e Biagio Zurlo, in cui saranno impegnati 10 suoi atleti contro pugili di pari peso provenienti dalle ASD del resto della Campania.

Ecco le accoppiate (il nome del primo pugile è quello della Boxe Vesuviana): Morena Sepe-Maria Palumbo; Francesco De Angelis-Gaetano Iovinella; Andrea Izzo-Mario Mancino; Teresa Oncia-Sara D’Angelo; Gennaro Ciaravolo-Ferdinando Castaldo; Cristian Oliva- Antonio Macellaro; Rosalia Leveque-Francesca Miele; Kadija Jafary-Licia Longobardo; Michel Balzano- Cristian Mancini.

L'ingresso al Palasiani di via Tagliamonte è gratuito .

Nel 2013, per volere del Preside Benito Capossela del prof. Biagio Zurlo, fu firmato un protocollo d’intesa tra la FPI-Comitato Campano, la Boxe Vesuviana, il Miur ed il Liceo Pitagora-Croce per l’istituzione del primo corso di boxe nelle ore curriculari del Lice Sportivo. A scuola, quindi, con libri e guantoni con una testimonial d’eccezione: la pugile Irma Testa, non ancora diventata la Butterfly. Il Preside Capossela aveva visto lontano…