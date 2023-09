A cura della Redazione

Al Vestuti di Salerno si sono disputate le gare indicative per la formazione della rappresentativa regionale al Criterium nazionale under 16 di Caorle, in programma il 7 e 8 ottobre.

Al termine della riunione di atletica ottime indicazioni per gli studenti del Liceo Sportivo di Torre Annunziata: saranno ben 5 a vestire la canottiera della Campania nella kermesse veneta. Ci saranno le space-girls, le quattro ragazze della 2^ASS: Sabrina Sorrentino per il Pentathlon, Mariapia Vitiello per il salto in alto, Marta Marzullo negli 80 ad ostacoli e Elisabetta Firmamento, che strappa la convocazione grazie alla performance odierna nel salto con l’asta, valicando l'asticella a 2,10. In quest'ultima gara si esalta il talento di Marco Avagnano al personale con l'asticella superata a 3 metri, un miglioramento di 40 cm.

Il 7 e 8 ottobre, in contemporanea con Caorle, quasi da quelle parti, a Vicenza, altri tre allievi del Liceo Sportivo saranno impegnati nella finale nazionale a squadre di prove multiple. Per Giuseppe Perna, Raffaele Raiola e Salvatore Fontana un grande obiettivo raggiunto dopo tanto impegno: da un'attività avviata a scuola raggiungono la qualificazione piazzandosi fra le migliori otto società d'Italia under 18 nel decathlon.