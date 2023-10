A cura della Redazione

Ottime notizie dalla riunione regionale di prove multiple del parco Virgiliano. Un meeting, nell'occasione, Internazionale per la presenza di tre atlete della Lettonia, le straniere della compagine beneventana dell'Enterprise.

Sugli scudi Serena D'Avino (foto) avviata all'atletica nel gruppo sportivo del Pitagora-Croce di Torre Annunziata. L'alunna del 5° anno del liceo sportivo, rivede la luce dopo il tunnel di un serio infortunio muscolare: tre mesi di fisioterapia (un grazie agli operatori del CTF per la riabilitazione).

Al Virgiliano totalizza 4.237 punti nell'eptathlon facendo segnare un progresso di oltre 300 lunghezze. Ben 5 primati personali nelle sette gare delle due giornate: ha corso i 100 metri ad ostacoli in 15"93 (pb), ha superato l'asticella a 1,56 nel salto in alto (pb eguagliato), ha lanciato il peso a 8,90 (l'unico enpass), ha chiuso la prima giornata col pb nei 200 metri grazie al 27"61.

Nella seconda un piccolo passo falso nel salto in lungo con un balzo di 4,82 e tanta recriminazione per aver regalato oltre 40 cm allo stacco. Poi una super gara di giavellotto col pb a 30,51 e, infine, il capolavoro sugli 800m finali corsi in 2'28"76 per un progresso di 5".

Continua quindi la tradizione oplontina nelle prove multiple. Nel fine settimana un altro prestigioso riconoscimento con la finale nazionale a squadre degli under 18 a Vicenza, in contemporanea il Criterium Nazionale under 16 a Caorle. In trasferta ben 8 ragazzi del Pitagora. Scusate se è poco!