A cura della Redazione

Fine settimana intenso per il Basketorre, tra eventi minibasket e partite di campionato, scendono in campo l’Under 14, l’Under 17 e la prima squadra nella Divisione Regionale 2.

GLI IMPEGNI DEL WEEKEND

È stato un fine settimana all’insegna dello sport per la società di Torre Annunziata Basketorre, che è stata protagonista di numerosi eventi tra sabato e domenica scorsi. L’attività è stata aperta da un pomeriggio intenso sul parquet di casa per il gemellaggio del minibasket biancoceleste con gli amici di Sant’Antonio Abate. “È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, accompagnati dalla musica tutto il pomeriggio”, commenta la responsabile minibasket Iolanda Tessitore.

Nella serata di sabato gli impegni sono proseguiti con l’Under 17 che è scesa in campo in casa contro Stella Rossa basket. Una grande prestazione di squadra ha condotto i ragazzi torresi alla vittoria sul 73-44, con ottime prestazioni di Mautone, Graziano e Violante. Era importante imporsi sugli avversari e la squadra torrese ha dimostrato di poterlo fare, segno di un futuro prospero.

Il Palamarconi ha riaperto subito le porte domenica mattina con i ragazzi dell’Under 14 di coach Luca Passeggia che hanno affrontato Napoli Basket. Differentemente da quanto visto sabato, i biancocelesti non sono riusciti a portare a casa la vittoria, ma hanno dimostrato di potersela giocare, con buone prestazioni di Tamburro e Esposito.

Evento importante per la società: Sara Betteghella, atleta del Basketorre attualmente in forza al Basket Stabia, in virtù della storica collaborazione tra i club, è stata convocata al raduno del progetto “Academy femminile” per un allenamento tra le migliori 2009 della regione. Notizia che dà prestigio al reparto femminile del Basketorre.

QUINTA VITTORIA STAGIONALE DELLA PRIMA SQUADRA

A chiudere il fine settimana pieno di impegni per la società è stata la partita dei ragazzi del campionato Divisione Regionale 2. La formazione oplontina torna alla vittoria in casa domenica sera contro Sammaritana Basket.

I torresi sono reduci da una pesante sconfitta in trasferta contro Avellino, ma sono più carichi che mai per lasciarsi la brutta prestazione della settimana precedente alle spalle e ritrovare la vittoria. Anche il pubblico, accorso numeroso, vuole rivedere i loro ragazzi gioire.

Come da manuale i primi minuti del match non presentano un ritmo elevato da entrambe le squadre, con pochi canestri e nessun parziale importante. Nel gioco dei biancocelesti c’è ancora freddezza, si sbagliano punti facili sotto canestro, rimanendo in svantaggio per metà del primo quarto. In attacco non si vede intraprendenza, cosa che non permette ai torresi né di agguantare il vantaggio né di scappare via. Tuttavia è ancora presto e gli equilibri sono ancora da definire. Verso la fine del quarto, con fallo e canestro di Germano, il Basketorre guadagna il primo vantaggio della partita, che resterà nella mani torresi per molto tempo.

Un primo quarto non eccezionale dal punto di vista agonistico finisce sul 14-13, con i torresi sopra di un punto.

Il secondo quarto è indubbiamente il migliore della partita biancoceleste. Un buon inizio, segnato da una maggiore attività in attacco porta i torresi sul più 5. La costanza offensiva continua, si attacca sempre e si trova facilmente il fondo della retina. Guidati dai canestri di Passeggia e Germano il Basketorre vola in doppia cifra di vantaggio, e inizia a controllare una partita che sembra aver preso un piega decisa. Non sembra volersi fermare l'attacco torrese che, grazie a buoni possessi difensivi, estende il vantaggio a più 17. Un sontuoso secondo quarto manda i ragazzi negli spogliatoi sul 44-27. Per gli oplontini, superata la freddezza e le imprecisioni del primo quarto, si è sviluppato una gara positiva, segnata da molti canestri da un lato e buona difesa dall’altro. Ora bisogna solo controllare e determinare il punteggio finale.

I torresi ripartono con gli stessi atteggiamenti del secondo quarto, con costanza in attacco e difesa. Nell‘evolversi del terzo quarto i biancocelesti subiscono canestri in successione, ma il vantaggio rimane considerevole e controllato. La squadra di casa è sul più 19, vantaggio che trasporta nei minuti finali del quarto, con il tempo rimanente alla fine della partita che diminuisce. Un terzo quarto buono ma non all’altezza del secondo termina sul 65-47. Il Basketorre è in pieno controllo e deve resistere altri 10 minuti per portare a casa la partita.

L’ago della bilancia però si sposta senza preavviso dal lato opposto. Nei primi minuti dell’ultimo quarto gli avversari si avvicinano, portandosi sul meno 13. I torresi, colti alla sprovvista, non riescono a rispondere nei minuti centrali della frazione. Sammaritana scende pericolosamente sotto la doppia cifra di svantaggio, impedendo di mettere la parola fine alla partita. L’atmosfera si fa tesa, la partita è ormai combattuta. Con 2 minuti rimasti Sammaritana è sotto di 6 punti. Le due squadre commettono numerosi falli, che mandano costantemente in lunetta i propri giocatori. Ogni punto vale oro per le due panchine e ogni viaggio in lunetta sbagliato può essere fatale. Si arriva alle soglie dell’ultimo minuto del match, il divario tra le squadre è di appena 4 punti. E’ tutto ancora da decidere. Alcuni errori dei torresi dalla lunetta vengono azzerati da altrettanti errori degli avversari, che non riescono ad avvicinarsi definitivamente. Negli ultimi secondi Germano, Mautone e Ciraldo donano vitale ossigeno agli oplontini. Il Basketorre vince una sudata partita sul 80-76.

È stato un match che ha fatto capire ai torresi che nulla è scontato e per ottenere la vittoria si deve sudare. Probabilmente i ragazzi avrebbero fatto a meno di combattere fino all’ultimo per una partita che sembrava in controllo, ma il basket è anche questo e bisogna saper rispondere soprattutto mentalmente alle ardue sfide.

Sontuosa prestazione di Passeggia, in testa alla classifica personale con ben 27 punti a referto. Lo seguono Germano, autore di 17 punti, e Vitiello e Mautone, che ne segnano 11 a testa.

La prima squadra vede davanti a sé un riposo di una settimana, con il prossimo incontro in trasferta a Paestum, contro Capaccio Paestum Basket.

Da ricordare che Martedì 14 novembre, in casa, il Basketorre vedrà la propria formazione Under 19 scendere in campo per l’esordio stagionale contro Polisportiva Basket Vesuvio Blu, partita in cui verranno impiegati molti giocatori della prima squadra anche nella categoria Under.

Se in prima squadra gli Under torresi fanno ben parlare di sé, c’è da aspettarsi una buona stagione per la formazione under 19, seguendo quel sogno che per poco lo scorso anno non si tramutò in realtà: essere i primi in Campania. I ragazzi del Basketorre ci proveranno di nuovo e avranno bisogno del supporto del loro pubblico, che li segue ormai da anni.

ALDO BONZANI