A cura della Redazione

Finisce 0-0 il match della 27a giornata del campionato di Eccellenza campano tra Savoia e Givova Capri Anacapri.

Un palo per parte da registrare nel corso di una gara che ha visto la formazione di Torre Annunziata più incisiva nel primo tempo in cui ha sprecato diverse occasioni da gol.

Nel prossimo turno il Savoia - quartultimo nel girone A - affronta in trasferta l'Ercolanese.

Nel frattempo, il campionato, dopo l'esclusione del Casoria, perde anche un'altra squadra. Il Real Aversa è stato infatti estromesso dalla LND. Il club era stato acquisito dalla Casa Reale Holding SpA, la stessa che detiene il titolo del Savoia.

LA GARA

Un'ora di grande Savoia non basta per portare a casa i 3 punti. La squadra di Torre Annunziata domina il match contro l'Anacapri ottenendo, però, solo uno 0-0. Troppi errori sotto porta per i bianchi che si mostrano aggressivi e attenti e anche con ottimi meccanismi di gioco. Negli ultimi 16 metri la squadra di Campilongo ci arriva una ventina di volta e le palle-gol clamorosamente sprecate ne sono almeno 6 e con un palo in pieno recupero. Un peccato per una squadra che ritrova anche il calore gli ultras in tribuna al Papa di Cardito.

Prima occasione della Givova Anacapri che va alla conclusione con Pezzullo di testa sugli sviluppi di una palla inattiva. I bianchi replicano sempre sugli sviluppi di una punizione con Romeo che di testa spedisce alto da pochi passi. E subito dopo sbaglia la conclusione dall'interno dell'area.

Il Savoia inizia a fare la partita e costringe Ciranna, difendore centrale degli isolani, a giocarsi il giallo dopo appena 23’. Sempre Romeo va al colpo di testa all'altezza del dischetto dopo una giocata corale frutto del lavoro di Campilongo in settimana, non da campionato di Eccellenza per intenderci. Gli oplontini, insomma, spingono sull'acceleratore. Su cross di Imbimbo, poi, Wissem di testa appoggia al portiere nonostante fosse tutto solo in area. Ma in campo c'è solo il Savoia. Che spreca ancora con Romeo lanciato in verticale sulla destra e subito dopo (36’) lo stesso attaccante non riesce ad agganciare un cross di Wissam in area piccola. Il forcing dei bianchi è incredibile, Caruso calcia a botta sicura da appena due metri ma Torino ci mette il corpo e nega il vantaggio agli uomini di Campilongo.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 e nella ripresa si assiste al solito monologo oplontino, con il tiro di Imbimbo che si aggiunge alla lista dei regali per il portiere dell'Anacapri. Clamorosa anche l'ennesima occasione sprecata da Romeo che si invola lanciato da Masi e calcia su Torino in uscita. E un minuto dopo, al 15’, Wissam di piatto da centro area calcia alto. Rea si affida a Diop per dare più ampiezza all'Anacapri, ma è sempre un Savoia sprecone anche su punizione di Wissam.

Al 25’ Campilongo si gioca la carta Baietti togliendo un esausto e Romeo a cui è mancato solo il gol, ma che ha svolto un lavoro incredibile in attacco causando anche ammonizioni agli avversari. Tra tanto Savoia, la squadra di Rea rischia di confezionare la beffa con Principe che scappa via a Vivolo (una sola volta in tutta la gara) e colpisce la base del palo. Un'ora votata all'attacco, con tantissime occasioni create, sfiancano il Savoia che lascia andare al tiro Diop senza però rischiare.

A pochi minuti dalla fine è clamoroso anche l'errore di Baietti che si gira nell'area piccola e conclude a lato di pochi centimetri un rasoterra sul quale Torino non avrebbe potuto far nulla. Sempre Baietti, al 90’, di testa svetta ma trova il palo.