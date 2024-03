A cura della Redazione

Altro 3-0 per la Fiamma Torrese, squadra di coach Salerno, protagonista di una prestazione positiva contro una buona squadra come Casoria, che si è ben disimpegnata nel corso dei tre set. Primo set vinto facilmente, secondo più giocato punto su punto mentre nel terzo Perna e compagne hanno chiuso la pratica con serenità e gioco propositivo.

Così proprio l’esperta pallavolista oplontina ai canali ufficiali del Club: “È stata una partita impegnativa come ci aspettavamo, ma, con caparbietà, siamo riuscite a portare il risultato a casa. Questa Fiamma è una bella Fiamma. Sicuramente possiamo fare tanto: non dico nulla per scaramanzia, ma tutto dipende dal nostro impegno. Sicuramente la vittoria della Coppa ci ha dato una spinta in più ma ora è già passata. Ci siamo godute il momento e la bella vittoria: ora tutte le nostre forze sono concentrate sul campionato, che è ancora tutto da giocare”.