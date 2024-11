A cura della Redazione

Sotto l’attenta guida del Responsabile Tecnico degli under 13, l’ex Campione Salvatore Annunziata, i ragazzini terribili della Boxe Vesuviana continuano a mietere successi.

Al Torneo Nazionale di Roma ennesima vittoria per Maria Annunziata, Gabriel Di Donna, Luigi Lettieri, Antonio Feroleto e Vincenxo Di Napoli, mentre si fermano in finale conseguendo un ottimo secondo posto Costantino Schiavello e Salvatore Immola.

Per dare la giusta dimensione, 7 su 15 ragazzi hanno disputato la finale con solo 2 eliminati agli ottavi, e 5 ai quarti di finale, a dimostrazione di un vivaio fiorente e ben curato a cui partecipano con altrettanto interesse in modo gioioso anche le famiglie al seguito, facendo diventare le trasferte e le gare momenti gioviali di aggregazione e di crescita per i propri figli.