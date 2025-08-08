A cura di AdnKronos

Victoria Mboko vince il Wta 1000 di Montreal e stupisce il mondo del tennis con la sua prima vittoria nel circuito a 18 anni, da wild card e numero 85 del ranking. La giovane americana si è assicurata così, battendo l'ex numero uno al mondo Naomi Osaka ( 2-6 6-4 6-1 il punteggio), anche un posto come testa di serie nel prossimo Us Open. Non malissimo, considerando che solo pochi mesi fa occupava la posizione 350 del ranking. Lo sport regala anche queste storie.

Ma chi è Victoria Mboko? Nata a Charlotte, Stati Uniti, nel 2006, Victoria ha origini congolesi ed è cresciuta in Canada. In questa stagione sta venendo fuori alla grande, visto che il successo contro Osaka rappresenta la vittoria numero 53. Non solo. Il percorso netto di Montreal l'ha portata a battere giocatrici di prima fascia come Gauff, Rybakina, Osaka e Keys. Risultati che le hanno regalato la posizione numero 24 nel ranking, ma anche un posto agli Us Open al via tra pochi giorni. Un torneo in cui, a questo punto, può essere considerata anche più di una mina vagante.