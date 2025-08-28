Continua la campagna di rafforzamento della Fiamma di Torre Annunziata, che aggiunge una nuova pedina al proprio scacchiere tattico, la palleggiatrice Chiara Montuori.
Queste le dichiarazioni della pallavolista: “Ho scelto la Fiamma Torrese perché mi ha subito colpita il progetto ambizioso e l’ambiente che si respira qui: serio, ma allo stesso tempo familiare. Ho avuto spesso modo di giocare contro questa squadra e ogni volta ho percepito grande compattezza e passione. Farne parte oggi è per me una bella opportunità di crescita. Tre aggettivi per descrivere Montuori in campo? E tre per Chiara nella vita di tutti i giorni? In campo mi descriverei come precisa, lucida e affidabile. Cerco sempre di trasmettere sicurezza alla squadra e di gestire il gioco con calma e determinazione. Fuori dal campo sono solare, grintosa e molto determinata. Mi piace affrontare tutto con energia e con il sorriso, ma sempre con un obiettivo ben chiaro in testa".
Che stagione sarà?
"Sarà una stagione tosta, ma stimolante. L’obiettivo è crescere come squadra, lavorare ogni giorno con intensità e costruire qualcosa di solido. Personalmente - conclude Chiara - non vedo l’ora di dare il mio contributo e mettermi alla prova!”