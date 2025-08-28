A cura della Redazione

Continua la campagna di rafforzamento della Fiamma di Torre Annunziata, che aggiunge una nuova pedina al proprio scacchiere tattico, la palleggiatrice Chiara Montuori.



Queste le dichiarazioni della pallavolista: “Ho scelto la Fiamma Torrese perché mi ha subito colpita il progetto ambizioso e l’ambiente che si respira qui: serio, ma allo stesso tempo familiare. Ho avuto spesso modo di giocare contro questa squadra e ogni volta ho percepito grande compattezza e passione. Farne parte oggi è per me una bella opportunità di crescita. Tre aggettivi per descrivere Montuori in campo? E tre per Chiara nella vita di tutti i giorni? In campo mi descriverei come precisa, lucida e affidabile. Cerco sempre di trasmettere sicurezza alla squadra e di gestire il gioco con calma e determinazione. Fuori dal campo sono solare, grintosa e molto determinata. Mi piace affrontare tutto con energia e con il sorriso, ma sempre con un obiettivo ben chiaro in testa".

Che stagione sarà?

"Sarà una stagione tosta, ma stimolante. L’obiettivo è crescere come squadra, lavorare ogni giorno con intensità e costruire qualcosa di solido. Personalmente - conclude Chiara - non vedo l’ora di dare il mio contributo e mettermi alla prova!”