Il ritorno a Torre Annunziata per la prima gara ufficiale è datato 31 agosto, lo stesso giorno in cui 101 anni fa il Savoia perse la finale d’andata per lo scudetto contro il Genoa. Oggi, i Bianchi vincono contro l'Afragolese e salpano verso una stagione che li porta a proseguire il cammino in Coppa Italia.

Il Savoia torna a giocare allo stadio Giraud 1204 giorni dopo l’ultima volta, superando l'Afragolese dopo i rigori, al termine di una partita che i Bianchi avrebbero potuto chiudere più volte, ma che finisce 2-2 ai regolamentari.

Un match in cui il Savoia parte bene, in maniera aggressiva, ma sul primo calcio d’angolo è l’Afragolese a portarsi in vantaggio con la rete di Zerbo, direttamente su tiro dalla bandierina. Reagisce con veemenza la squadra di Catalano, alza il pressing fino all’area di rigore avversaria e colpisce con un colpo di testa di Favetta che, su angolo di Ledesma, sbuca alle spalle di tutti insaccando per il momentaneo 1-1. Neanche un minuto dopo l’attaccante si trasforma in uomo assist e serve un pallone d’oro che Umbaca accompagna in rete per il vantaggio del Savoia. I padroni di casa più volte sfiorano la terza rete, con Negro, Favetta e i neoentrati Sellaf, Pinna e Munoz, ma il gelo cala al 93’ quando Giannini, che si era visto negare la rete a inizio ripresa da un ottimo intervento di De Lorenzo, appostato sul secondo palo, mette in rete il 2-2 su assist di Varriale.

Si va ai rigori, l’Afragolese sbaglia i primi due tiri con Giannini e Zerbo, il Savoia ha in Munoz il rigorista decisivo. E domenica è già campionato con la sfida al Gela, che si giocherà ancora a porte chiuse.

Savoia (3-4-1-2): De Lorenzo '07 - Forte, Checa, Cadili - Piccolo '06 (79' Bitonto ‘06), Meola (46' Sellaf '05), Ledesma, Fiasco '05 (61' Frasson)- Umbaca (79' Muñoz) - Favetta (65' Pinna), Negro. A disposizione: Sciammarella '06, Pisacane '06, D'Antuono '07, Esposito '07. All. Catalano.

Afragolese (4-2-3-1): Puca '06 - Collaro '07, Filippini, Nocerino, Senese (68' Varriale) - Torassa (83' Panariello '08), Fabiano (49' Gioielli) - Massaro (49' Giannini), Zerbo, Grieco '05 (68' Nuredini '05) - Longo. A disposizione: Esposito '06, Sokouri '07, Esposito '05, Stasi '06. All. Ciaramella.

Arbitro: Pal di Roma 1.

Assistenti: Dell'Aquila di Barletta e Gorgoglione di Barletta.

Marcatori: 11' Zerbo, 22' Favetta, 23' Umbaca, 93' Giannini.

Sequenza Rigori: Giannini (fuori), Ledesma (gol), Zerbo (parato), Negro (gol), Longo (gol), Pinna (gol), Gioielli (gol), Muñoz (gol).

Ammoniti: 45' Cadili, 80' Piccolo.

Recupero: 2' pt, 4' st.