Una nuova stagione pallavolistica è alle porte e la Fiamma Torrese di Torre Annunziata sta continuando a lavorare per completare il roster che avrà a disposizione del coach Salerno.

È arrivata la riconferma anche per Gaia Pernice che si è espressa così ai canali ufficiali del Club: “Le sensazioni? Con il passare dei giorni l’adrenalina e la felicità crescono sempre di più. Arrivare fino a questo punto non è stato facile, e sono davvero felice di far parte di questo progetto. Ripensando al percorso dell’anno scorso, so che quest’anno sarà ancora più impegnativo, ma con la consapevolezza di dare sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi impegnerò a non deludere mai la maglia, mettendoci lavoro, mentalità e, soprattutto, cuore”.