A cura di AdnKronos

Tutti vogliono un 'pezzo' di Jannik Sinner, qualcuno anche troppo. Dopo la vittoria negli ottavi degli Us Open 2025 contro Alexander Bublik, match in cui il tennista azzurro si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1, regalandosi il derby azzurro contro Lorenzo Musetti ai quarti. Al termine della partita il numero uno azzurro si è dovuto però difendere da un tentativo di 'furto' da parte di uno spettatore, che da bordocampo si è reso protagonista di un comportamento decisamente troppo invasivo.

L'uomo, quando Sinner si è girato di spalle, ha allungato la mano per provare ad aprire la cerniera del suo borsone. Un chiaro modo per rubare qualcosa, un asciugamano, un indumento o qualsiasi tipo di souvenir, dal numero uno. Immediato però l'intervento della security che stava accompagnando il tennista italiano, che ha subito allontanato l'uomo. Anche Sinner si è accorto dell'accaduto e ha fulminato con lo sguardo lo spettatore, che poi ha unito le mani come per chiedere scusa.