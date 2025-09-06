A cura di AdnKronos

E' nel segno di Marc Marquez anche la gara Sprint del Gp di Catalogna. Lo spagnolo della Ducati ha avuto però campo libero dal fratello Alex, scivolato via in curva, a quattro giri dalla fine quando era saldamente in testa.

Marc ringrazia e si invola a vincere davanti a Fabio Quartararo con la Yamaha e Fabio Di Giannantonio, poi la Ktm di Acosta, seguito da Bastianini e Binder. Marc Marquez vince così un'altra Sprint, la sua 14esima in stagione ed è sempre più leader del Mondiale. Incidenti tra Bezzecchi e Aldeguer e tra Morbidelli e Martin, con tutti e quatto out, mentre Pecco Bagnaia, partito 21esimo, ha chiuso in 14esima posizione.

In settima posizione chiude Zarco, seguito da Marini, Ogura e Oliveira a chiudere la Top ten. Per Marc Marquez arriva l'ottava vittoria Sprint consecutiva, sequenza record. Domenica alle 14 la gara lunga.