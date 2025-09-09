A cura della Redazione

Prende il via la trentatreesima stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata con la stessa voglia e determinazione di sempre. Ebbene sì, il CBTA quest'anno compie trentatrè anni, ripercorriamo velocemente con il deus ex machina Luca La Rocca queste favolose stagioni sportive.

"Se penso a quel lontano 1992 quando tutto iniziò - afferma Luca - mai avrei creduto che il giovanotto biancoverde potesse raggiungere questa età. In tre decenni abbondanti si è avuta la presenza di numerosi ragazzi e ragazze che hanno affollato le palestre della scuola Pascoli, generazioni di fenomeni oserei dire, visto i risultati sportivi e professionali di ottenuti nel corso degli anni. Emozioni e condivisione, gioie e aggregazione, sogni e speranze che si sono susseguite nel tempo. Ora siamo pronti a vivere l'ennesima stagione sportiva con la consapevolezza che, nonostante le numerose difficoltà, saremo sempre un punto di riferimento per tanti bambini e genitori".

Fra qualche settimana scopriremo anche lo staff tecnico ed il programma stagionale del CBTA,. Come ogni anno ci sarà il servizio bus a domicilio (info 3355429721), scuola media Pascoli in via Tagliamonte.