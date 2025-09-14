Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso dove passa l'ultima tappa della Vuelta di Spagna, nel centro di Madrid. Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti al momento è fermo in attesa di sviluppi.
Vuelta, i proPal invadono la Gran Via di Madrid: ciclisti fermi
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata