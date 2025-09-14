A cura di AdnKronos

Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso dove passa l'ultima tappa della Vuelta di Spagna, nel centro di Madrid. Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti al momento è fermo in attesa di sviluppi.