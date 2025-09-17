A cura di AdnKronos
L'Italia bicampione in carica sfiderà l'Austria nei quarti di finale di Coppa Davis. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Piazza Maggiore a Bologna, sede delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre.
