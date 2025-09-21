A cura della Redazione

Il Savoia, squadra di Torre Annunziata che milita nel Campionato di Serie D Girone I, ha superato brillantemente il Paternò al debutto al Giraud, vicendo per 4-1.

Il primo tempo si è chiuso in parità (1-1), con gli ospiti andati in vantaggio con Boulhaia, subito raggiunti dalla redi di Umbaca. Nel seconda frazione di gioco non c'è stata partita e i bIanchi hanno dilagato segnando altri tre gol (Munoz, Umbaca e Favetta).

Finalmente, dopo anni di "esilio" da Torre Annunziata, il Savoia ha potuto ritrovare l'abbraccio travolgente dei tifosi nel proprio stadio.

A breve la cronaca della partita.