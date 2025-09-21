A cura della Redazione

Il Savoia torna al Giraud di Torre Annunziata e lo fa ricordando la memoria di Giancarlo Siani, a pochi giorni dal suo compleanno.

Prima del fischio d’inizio, un video-messaggio del Principe Emanuele Filiberto di Savoia e uno striscione, portato in campo dalla dirigenza su iniziativa del presidente di Casa Reale Holding, Nazario Matachione, hanno ribadito l’impegno del club sul fronte della legalità.

In campo, la squadra di Catalano regala emozioni e spettacolo, vincendo in rimonta per 4-1 contro il Paternò. Il pomeriggio del ritorno dei tifosi al Giraud, atteso da ben tre anni e mezzo, non inizia però nel migliore dei modi: al 34’ Boulahia porta in vantaggio i siciliani dopo un’azione corale. Il gol non spegne la festa, anzi scuote i Bianchi, che reagiscono immediatamente. Due minuti più tardi Umbaca approfitta di una mischia in area e firma l’1-1. Poco dopo Munoz ha la chance del sorpasso, scavalca Branduani con un tocco preciso ma troppo lento, consentendo il recupero di Ursino.

Si va al riposo in parità, ma nella ripresa il Savoia cambia marcia. Catalano inserisce Fiasco per Piccolo e Pisacane per Sellaf, e i padroni di casa prendono in mano il centrocampo. Al 53’ Munoz disegna una punizione perfetta che vale il 2-1, poi all’83’ ancora Umbaca, questa volta dopo un tentativo in rovesciata di Forte, sigla il tris. Nel recupero, al 91’, Favetta chiude i conti dal dischetto.

Il 4-1 finale fotografa una gara dominata nella seconda frazione, con i Bianchi applauditi a lungo dal pubblico. E il risultato avrebbe potuto essere ancora più largo, se il pallonetto di Favetta non si fosse stampato sul palo. Ora testa al turno infrasettimanale: mercoledì trasferta insidiosa sul campo dell’Enna.

IL TABELLINO

Savoia (3-4-2-1): De Lorenzo ‘07 - Forte (85’ Frasson ), Checa, Cadili - Schiavi , Sellaf ‘05 (46’ Pisacane ‘06), Ledesma, Piccolo ‘06 (46’ Fiasco ‘05) - Munoz (64’ Meola 5), Umbaca (88’ Bitonto ‘06 ) - Favetta. A disposizione: Sciammarella ‘06, Borrelli ‘06, Rioda ‘06, Esposito ‘07. All. Catalano

Paternò (4-3-3): Branduani - Di Fazio ’06, Ursino ‘07, Fernandez, Virgillito ‘05 (45’ Capuana ‘05 - 71’ Kouassi) - Marchetti, D’Aloia, Jungling (56’ Lucca ‘07) - Ambrogio ‘06 (50’ Gachangi), Boulahia, Golfo (60 Camara). A disposizione: Lucateli, Aussi Koffi, Rizza ‘08, Piedra. All. Corapi.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli.

Assistenti: Agostino di Roma 1 e Ceraulo di Roma 2.

Reti: 34’ Boulahia, 36’ Umbaca, 53’ Munoz, 83’ Umbaca, 91’ Favetta (rig.).

Ammoniti: 15’ Sellaf, 24’ Fernandez, 79’ Marchetti.

Recupero: 1’ pt, 4’ st.

(Foto Vista)

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook. Chi in passato l’avesse già fatto, è invitato a rifarlo perché la pagina Facebook TorreSette è stata hackerata