A cura di AdnKronos

L'Inter batte 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. A decidere la partita i gol di Lautaro al 9' ed Esposito all'82'. In classifica nerazzurri terzi con 9 punti insieme a Milan, Roma, Atalanta e Cremonese, rossoblù invece fermi a quota 7 in nona posizione insieme all'Udinese.  