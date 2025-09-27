L'Inter batte 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. A decidere la partita i gol di Lautaro al 9' ed Esposito all'82'. In classifica nerazzurri terzi con 9 punti insieme a Milan, Roma, Atalanta e Cremonese, rossoblù invece fermi a quota 7 in nona posizione insieme all'Udinese.
Cagliari-Inter 0-2, gol di Lautaro ed Esposito
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
