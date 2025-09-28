Tadej Pogacar concede il bis e si conferma campione del mondo nella prova in linea. Dopo il successo di 12 mesi fa a Zurigo in Svizzera, il 27enne sloveno trionfa anche a Kigali in Ruanda. Pogacar vince in solitaria con 1'30" di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, vincitore dell'oro a cronometro e 2'15" sul'irlandese Ben Healy.
Mondiali, bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata