A cura di AdnKronos

Ora è ufficiale: Luca Banchi è il nuovo tecnico della nazionale italiana di pallacanestro. A dare l'annuncio oggi, martedì 30 settembre, la Fip con una nota sul proprio sito web che ufficializza quindi il successore di Gianmarco Pozzecco: "La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica triennale con Luca Banchi che, dopo essere stato annunciato dal presidente Giovanni Petrucci oggi in Consiglio Federale, è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile".

"La presentazione del nuovo ct Azzurro avrà luogo venerdì 3 ottobre a Roma alle ore 11.30 presso il Salone d’Onore del Coni (Piazza Lauro De Bosis, 15). L’esordio di Banchi sulla panchina dell’Italbasket avverrà giovedì 27 novembre 2025 quando gli Azzurri giocheranno contro l’Islanda la prima gara di qualificazione alla Fiba World Cup 2027, il Mondiale che si disputerà a Doha, in Qatar, tra due anni". Ma chi è Luca Banchi?

Luca Banchi è nato a Grosseto nel 1965 e ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio in Toscana, come allenatore delle giovanili della squadra della sua città, prima di sedersi sulle panchine di Trieste, Trapani e Jesi. Nel 2000 allena a Siena, prima da assistente e poi da tecnico, con cui vince sei scudetti consecutivi dal 2006 al 2012, oltre a Coppe Italia e Supercoppe. Risultati che gli valgono la chiamata dell'Olimpica Milano, con cui nel 2013 conquista il campionato al primo anno, come nessuno era mai riuscito prima.

La sua carriera prosegue all'estero tra Grecia, Russia e Stati Uniti, dove diventa vice allenatore dei Long Island Nets, franchigia dei Brooklyn Nets. Dal 2021 al 2025 è stato allenatore della Lettonia, con cui conquista uno storico quinto posto ai Mondiali 2023. Nel 2023 torna in Serie A alla Virtus Bologna, da cui si dimette nel 2024 dopo aver perso la finale scudetto con Milano.