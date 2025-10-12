Ancora fiamme sull’isola verde. Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio è divampato sul versante sud-occidentale, in località Ciglio, nel comune di Serrara Fontana.
Il fuoco, alimentato dal vento e propagatosi in più punti di un’area collinare impervia e ricca di vegetazione, ha lambito alcune abitazioni, evacuate temporaneamente a titolo precauzionale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento isolano, coadiuvati da squadre di volontari. Vista l’estensione del rogo e le difficoltà legate alla conformazione del territorio, si è reso necessario anche l’impiego di due elicotteri per le operazioni di spegnimento.
Le attività di contenimento sono tuttora in corso.
