Ancora fiamme sull’isola verde. Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio è divampato sul versante sud-occidentale, in località Ciglio, nel comune di Serrara Fontana.

Il fuoco, alimentato dal vento e propagatosi in più punti di un’area collinare impervia e ricca di vegetazione, ha lambito alcune abitazioni, evacuate temporaneamente a titolo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento isolano, coadiuvati da squadre di volontari. Vista l’estensione del rogo e le difficoltà legate alla conformazione del territorio, si è reso necessario anche l’impiego di due elicotteri per le operazioni di spegnimento.

Le attività di contenimento sono tuttora in corso.