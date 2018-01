A cura della Redazione

Un milione e 400mila euro. E' la cifra che il Comune di Torre Annunziata intende chiedere nell'ambito del PON Legalità 2014/2020, che mette a disposizione fondi europei destinati a progetti volti, per l'appunto, al rafforzamento delle legalità, della sicurezza e della coesione sociale.

La somma riviene dallo studio di fattibilità tecnica-economica (elaborato dall'Ufficio Tecnico) delle opere di rifunzionalizzazione di due beni confiscati alla camorra ubicati sul territorio oplontino: Villa Adele in via Marzabotto e Villa Cesarano alla Traversa Andolfi.

Le due unità immobiliari, nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale, verranno riqualificate per ospitare gli alloggi di servizio degli ufficiali del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. Cinque saranno realizzati a Villa Adele, due a Villa Cesarano.

Attualmente, il personale dell'Arma di alto rango risiede negli appartamenti situati in via Vittorio Veneto (ex Liceo Scientifico Pitagora) per i quali il Comune paga l'affitto.

Con l'atto deliberativo di approvazione dello studio di fattibilità, la giunta ha dato il via libera alla partecipazione al bando del Ministero dell'Interno.

