A cura di Domenico Gagliardi

Diecimila euro. E' lo stanziamento che l'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ha riservato alle famiglie in condizioni di disagio abitativo sul territorio cittadino. Il Consiglio comunale - all'unanimità - ha approvato al delibera proposta dall'assessora a Bilancio e Patrimonio, Emanuela Cirillo, con la quale viene istiuito e regolamentato il "fondo di garanzia per l’accesso alla locazione a canone calmierato di immobili da adibire ad abitazione principale per i cittadini in condizioni di disagio abitativo”.

In sostanza, attingendo al fondo, il Comune provvederà a pagare (ovvero garantire) ai proprietari degli appartamenti in locazione gli affitti di quei cittadini che non siano in condizioni di poterlo fare, a causa della loro situazione economica. La "copertura" massima per ciascun richiedente il beneficio è pari a tre mensilità e potrà essere fatta valere nel corso dei primi tre anni del contratto di fitto.

A loro volta, i proprietari disposti a concedere in locazione un immobile dovranno sottoscrivere un “contratto di locazione calmierata” - che verrà debitamente registrato - per poter ottenere la liquidazione del rimborso spettante.

I destinatari del provvedimento sono i nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio abitativo, a causa di sfratto o che abitano in alloggio procurato, a titolo precario, dai servizi di assistenza sociale e che intendono prendere in affitto un immobile come abitazione principale. Possono presentare la domanda le famiglie che sono risultate idonee ma non assegnatarie di alloggi pubblici. Le istanze pervenute, una volta istruite dall’Ufficio Servizi Sociali, saranno valutate da un’apposita Commissione per l’ammissione al beneficio.

«La scarsa disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica - ha affermato l’assessora Cirillo - non consente di soddisfare il fabbisogno espresso dai cittadini con disagio economico. E vista l’impossibilità per molte famiglie in condizioni precarie di offrire garanzie reddituali richieste dai locatori, il Comune si farà garante nei confronti di questi. Ci doteremo, pertanto, di un nuovo strumento nell’ambito di azioni di contrasto al disagio abitativo».

