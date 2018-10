A cura della Redazione

L'ennesimo episodio intimidatorio nei confronti di un commerciante di via Carlo Poerio di Torre Annunziata, con l'esplosione di una bomba carta davanti ad una macelleria, ha suscitato sdegno e preoccupazione da parte delle Istituzioni locali.

Non si è fatta attendere, infatti, la presa di posizione del sindaco Vincenzo Ascione che, a nome dell'intera Amministrazione Comunale, ha diramato un comunicato di condanna del vile attentato.

«L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – condanna l’ennesimo episodio di natura criminale che ha colpito un’attività commerciale del nostro territorio. Nonostante l’intensa attività della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, che ha portato negli ultimi mesi a decine di arresti, è ancora presente, seppur molto ridimensionato, il fenomeno della criminalità organizzata e non.

Ma per sconfiggere definitivamente il sistema camorristico – prosegue il primo cittadino - occorre la collaborazione di tutti: Amministrazione Comunale, imprenditori e cittadini. Fin dal suo insediamento, il governo della città ha posto in primo piano il rispetto della legalità e la trasparenza degli atti amministrativi quale argine nei confronti del malaffare. Occorre che anche i commercianti, se vessati, collaborino con le forze dell’ordine e denuncino eventuali atti intimidatori ed estorsivi nei loro confronti. Il “modello Ercolano”, che negli ultimi anni ha permesso di assestare un duro colpo alla criminalità e agli esattori del pizzo – continua Ascione - deve essere importato anche nella nostra città. E le associazioni presenti sul territorio, come “Libera” e quella dei commercianti, possono fornire un aiuto concreto per contrastare il racket. Ci stiamo anche attivando per far ripartire, nei prossimi giorni, “l’Osservatorio per la legalità”.

L’Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco - esprime la propria solidarietà e vicinanza nei confronti del commerciante che ha subito, ieri notte, il vile atto intimidatorio, incoraggiandolo - nonostante tutto - a proseguire per il futuro la sua attività».