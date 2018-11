A cura della Redazione

L'emergenza ratti a Torre Annunziata è ormai all'ordine del giorno. Dopo la chiusura sine die del plesso della materna del II Circolo "Siani" di via Tagliamonte, per consentire gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali della scuola in cui sono stati rinvenuti escrementi di topi, la presenza degli stessi è significativa anche nelle strade cittadine.

L'immagine che vedete è stata scattata sulla rotonda in zona Tribunale. Si nota un ratto spiaccicato sull'asfalto. Insomma, occorrerebbe che le Autorità (sanitaria e comunale) si attivino al fine di porre in essere gli interventi utili a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook