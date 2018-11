A cura della Redazione

Raccolta firme promossa dai Giovani Democratici di Torre Annunziata per reintrodurre nelle scuole l'ora di Educazione Civica. Sabato 1 e domenica 2 dicembre, a partire dalle ore 11, i GD - guidati dal segretario Salvatore Avvisato - allestiranno un banchetto nei pressi del Banco di Napoli in corso Umberto I (angolo via Vesuvio) dove poter sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare, forma di cittadinanza attiva prevista in Costituzione, avanzata dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

«Viviamo in un Paese i cui molti cittadini non conoscono i propri diritti ed i propri doveri, non sanno come funzionano le Istituzioni e vedono nello Stato un nemico - scrive la Giovanile Dem -. L'istruzione e la cultura possono migliorarla, possono migliorarci! Per questo, come Giovani Democratici di Torre Annunziata, abbiamo aderito. Chiediamo sia reintrodotta nelle scuole l'educazione alla cittadinanza».

