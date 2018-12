A cura della Redazione

Appello di Carmela Sermino a non sparare nella notte di Capodanno. La moglie di Giuseppe Veropalumbo, ucciso a Torre Annunziata il 31 dicembre di undici anni fa, colpito da un proiettile vagante, sul suo profilo Facebook lancia "un messaggio d'amore a chi vive al di fuori della legge e dei principi cristiani".

"Non è mai troppo tardi per cambiare, la vita è troppo breve per essere sprecata così - dice -. Salutate il nuovo anno con un'unica detonazione: stappando una bottiglia di spumante con i vostri cari. A me, a mia figlia, una mano criminale ha impedito di poterlo fare con mio marito, con il papà per il resto della vita. Oggi sorridendo vi dico: pensate a quello che fate. Non distruggete in un attimo la vita di intere famiglie. Un atto criminale troppo balordo per essere digerito da qualsiasi coscienza".