A cura della Redazione

Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Parini-Rovigliano” di via Isonzo a Torre Annunziata. La Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della giunta regionale della Campania, con una nota dello scorso 29 gennaio, ha comunicato che sarà possibile attingere a risorse da destinare, tra l’altro, a progetti esecutivi di una o più strutture scolastiche ubicate sul territorio e di proprietà dei Comuni.

«L’edificio scolastico - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola - ha subito danni rilevanti in seguito alle recenti ostili condizioni atmosferiche, in particolare alle velette a protezione dei frontalini dei solai e al manto impermeabile dei lastrici solari. Per tutelare l’incolumità degli studenti e del personale, docente e non, che lavora all’interno della struttura, e per consentire il regolare prosieguo delle attività scolastiche, si è reso necessario il loro momentaneo trasferimento presso altre sedi. Per restituire l’agibilità all’edificio - conclude - sarà necessario demolire le velette in calcestruzzo e ripristinare i frontalini dei solai, nonché occuparsi del rifacimento del manto impermeabile dei lastrici solari».

L’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto esecutivo per una spesa complessiva di poco superiore ai 133mila euro. I lavori potranno essere finanziati con le risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

