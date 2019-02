A cura della Redazione

Pubblicato dal Comune di Torre Annunziata il bando per l'assunzione di 16 figure professionali nell'ambito del progetto "Sostegno Inclusione Attiva", destinato alle famiglie in difficoltà socio-economica. Si tratta di unità che affiancheranno la struttura dell'Ambito Sociale N30 e che verranno contrattualizzate per 9 mesi (prorogabili per ulteriori 12), con contratto full time (36 ore settimanali).

Dieci i posti per assistenti sociali; tre per psicologi; tre per istruttori direttivi amministrativi. La selezione avverrà per titoli e colloquio. Le istanze vanno inoltrate entro il prossimo 20 marzo.

Per consultare il bando completo, clicca QUI.

Per scaricare il modello di domanda, clicca QUI.

