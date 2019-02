A cura della Redazione

Dopo l'episodio di violenza di ieri contro il personale sanitario dell'ospedale "San'Anna e SS. Maria della Neve" da parte dei parenti di una donna deceduta improvvisamente, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione espreme « la piena solidarietà, e quella dell’intera Amministrazione Comunale, al personale sanitario dell’Ospedale “Sant’Anna e SS. Maria della Neve” di Boscotrecase per il deprecabile episodio di violenza consumato ieri presso il presidio ospedaliero vesuviano».

«Un fatto inqualificabile da condannare con forza – prosegue il primo cittadino – e che ancora una volta pone in primo piano il problema della sicurezza del personale ospedaliero, che opera in condizioni di estremo disagio in realtà molto difficili. Fermo restando il dolore per la perdita di una vita, la cui causa è al vaglio della Magistratura – conclude Ascione – l’auspicio è che episodi del genere non si verifichino più, per la salvaguardia e la tranquillità non solo di medici ed infermieri ma anche degli stessi pazienti».

Intanto i carabinieri hanno identificato una trentina di persone accorse sul posto, denunciandone quattro. Si tratta di due figli della donna deceduta, che dovranno rispondere di lesioni e di danneggiamento aggravato; del marito, agli arresti domiciliari ma accorso in ospedale senza autorizzazione; e di una nipote, che avrebbe partecipato a mettere a soqquadroil il reparto di Medicina.

Vittima dell'aggressione un medico che, per le ferite riportate, ha avuto una prognosi di dieci giorni.