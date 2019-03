A cura della Redazione

Un grande polo florovivaistico, punto di riferimento non solo per la Campania, ma per l’intero Mezzogiorno. E’ stato sottoscritto in Regione Campania il contratto che sancisce ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione del più grande Mercato Florovivaistico Italiano. Il capannone dell’area “ex Metalfer” che ospiterà l’iniziativa imprenditoriale si trova a Torre Annunziata, nell’area industriale dismessa del quartiere Rovigliano.

Il progetto nasce dall’iniziativa promossa da Gaia Florum, la società presieduta da Vincenzo Malafronte e che riunisce diverse decine di florovivaisti dell’area vesuviana e stabiese, che ha partecipato al bando promosso dalla Regione per l’affidamento dell’area industriale.

Con la firma del contratto, avvenuta alla presenza di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, di Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum, dei dirigenti regionali all’agricoltura e al demanio, nonché di un nutrito gruppo di operatori del settore, si fa un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’opera.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook

.

Soddisfazione nelle parole del Governatore Vincenzo De Luca, che ha dichiarato strategica l’opera per lo sviluppo del comparto ed allo stesso tempo ha inviato i produttori a realizzare “un’opera funzionale e all’altezza degli standard europei, ma anche bella esteticamente, illuminata, che ispiri la visita”.

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare un sito idoneo in grado di soddisfare le legittime esigenze degli operatori di uno dei settori trainanti dell’economia regionale – spiega Vincenzo Malafronte. La realizzazione del mercato regionale dei fiori permetterà di dotare il settore di una realtà infrastrutturale all’avanguardia permettendo così di avere una organizzazione che potrà essere pari a quelle europee. La Campania è tra le prime regioni a dedicarsi alla coltivazione di specie florovivaistiche, e ciò ha fatto sì che a livello nazionale, le eccellenze floricole campane abbiano raggiunto i primati nel settore dei fiori recisi a livello nazionale e nel Mezzogiorno”.