A cura di Salvatore Cardone

Stefano De Martino, un viaggio a ritroso nel tempo, per riscoprire i momenti più belli della sua infanzia e adolescenza. Il ballerino torrese diventato famoso per la sua partecipazione ad ”Amici” di Maria De Filippi e per il suo matrimonio con la show girl Belen, ora conduttore di “Made in sud”, è ritornato nella sua città per abbracciare parenti ed amici.

Ieri sera, nella trasmissione sul canale Real Time, lo abbiamo visto in giro per Torre Annunziata. È andato alla pizzeria “Il Borgo”, in via Porto, dove ha incontrato il pizzaiolo che è anche il fruttivendolo di via Vesuvio dove Stefano ha lavorato da ragazzo. Infatti lo ha aiutato a caricare frutta e verdura al mercato di via Roma e a venderla nel suo negozio, incontrando a distanza di dieci anni gli stessi clienti di allora e salutandoli con affetto. Poi si è recato a casa della nonna, baciandola più volte e ricordando quando da piccolo la frequentava assiduamente.

Non è mancato un giro in auto davanti al “Bar Stella” di suo nonno Stefano Scassillo, dove ha lavorato, che è stato un vero e proprio punto di ritrovo per tanti anni e moltissimi cittadini. L’ incontro con i suoi amici di sempre è stato scherzoso e affettuoso e Stefano ci ha tenuto a sottolineare che, pur non vedondoli spesso, saranno sempre nel suo cuore perché con loro ha trascorso momenti indimenticabili quando era uno sconosciuto ragazzo torrese.

Non è mancato nemmeno un riferimento culturale, quando ha spiegato l’origine della parola “Provolera”, il quartiere che ha percorso, citando qualche “ famiglia” che predominava in quella zona. Insomma il suo è stato un “amarcord" alla ricerca delle sue radici, ma anche una testimonianza di amore per la sua città natale di cui parla, senza dimenticarla mai, nelle sue trasmissioni ed interviste televisive.

Forse l’unico neo è stato quello di non aver approfittato per far vedere anche un volto diverso di Torre Annunziata, la villa di Poppea e le terme Nunziante, ed altri luoghi caratteristici, magari facendo una puntatina al pastificio Setaro. Ma pretendiamo troppo, e accontentiamoci allora del suo rinnovato amore per le sue origini che non ha mai rinnegato.

Per vedere il video clicca qui

(Nella foro sopra, Stefano nella pizzaria "Il Borgo". Nella foto sotto, con sua nonna)

