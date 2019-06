A cura di Antonio Gagliardi

“Il Diario di Carmela”, il film di Vincenzo Caiazzo che vede protagonista la giovane attrice torrese Mariasole Di Maio, sarà in proiezione da venerdì 14 giugno presso il cine-teatro Politeama di Torre Annunziata.

Ispirato ad una storia vera e ambientato nelle palazzine del Piano Napoli di Boscoreale, il film parla di Carmela, una ragazza cresciuta in una famiglia di spacciatori, che sente il bisogno di fuggire dalla triste realtà in cui vive raccontando in un diario, che custodisce gelosamente, i suoi stati d’animo, le sue emozioni, i suoi sogni.

“Ho vissuto per due settimane in quei luoghi – confessa Mariasole, oggi quasi 18enne – e devo dire che non tutto quello che si racconta corrisponde al vero. Abbiamo trovato tra gli abitanti del quartiere molta umanità e disponibilità e sono certa che se molti dei giovani cresciuti in questo contesto avessero un’opportunità di lavoro, difficilmente continuerebbero a delinquere”.

Mariasole in una recente intervista rilasciata al nostro giornale (allegata a questo articolo) ha raccontato la sua adolescenza, quando da piccola iscritta ad una scuola di danza in poco tempo cambia indirizzo e, su consiglio della sua direttrice, si iscrive prima ad una scuola di recitazione teatrale e poi ad una di cinematografia. Da qui inizia il suo percorso nel mondo della pubblicità per poi passare alle serie tv. Il suo grande rammarico resta non aver superato il provino finale per il film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. «Allora avevo 12 anni – commenta – ma non mi sono mai data per vinta. Dopo una pausa per motivi di studio è arrivata la mia grande occasione. Sono stata scelta per interpretare la protagonista del film “Il diario di Carmela”».

La prima della pellicola, qualche settimana fa al Metropolitan di Napoli, con due sale stracolme di spettatori e molti consensi, sia di pubblico che di critica.

Ora l’esordio nella sua città, Torre Annunziata. Per l’occasione sarà presente tutto il cast del film, dal regista Vincenzo Caiazzo, agli attori Mariasole Di Maio, Titti Nuzzolese, Mariacarla Casillo, Luca Varone, Ciro Basco e Antonio Fattorusso.

Appuntamento, quindi, a venerdì 14 giugno, ore 20,00, al cine-teatro Politeama. «Vi aspetto in tanti – conclude Mariasole -. Sarà per me una serata emozionante, da ricordare per tutta la vita».

(La foto di Mariasole Di Maio è tratta dal film "Il diario di Carmela". Sotto, il manifesto del film in proiezione al Politeama di Torre Annunziata)

