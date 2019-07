A cura della Redazione

"Dal 12/07/2019 al 27/07/2019 questo ufficio Postale sarà chiuso per lavori. Ci scusiamo per gli eventuali disagi".

E' l'avviso che sta affisso sulla vetrata dell'ingresso principale della sede dell'Ufficio Postale di via Carlo Poerio a Torre Annunziata.

Come abbiamo riportato nell'articolo del 12 luglio scorso, alcuni pannelli della controsoffittatura dei locali, dove solitamente stazionano i postini per lo smistamento della corrispondenza, vennero giù trascinati dal pietrame che si era staccato dal soffitto. Fortunatamente il crollo si verificò nel pomeriggio inoltrato del giorno precedente, quando il personale non era a lavoro. La direttrice dell’Ufficio quel giorno, comunque, decise di non aprire gli sportelli al pubblico e far effettuare una perizia tecnica. All’esito della quale, fu stabilito di tenere chiuso l’Ufficio Postale per 15 giorni per poter ripristinare lo stato dei luoghi

Stamattina, giovedì 25 luglio, siamo ritornati in via Poerio, ma ci siamo resi conto che è pressoché impossibile che l’Ufficio possa riaprire lunedì prossimo. Secondo noi, visto lo stato delle cose, ci vorranno ancora settimane (o mesi) prima che il servizio possa riprendere normalmente. Tuttavia l’avviso è sempre lì, a confermare che lunedì 29 luglio tutto ritorna (?) alla normalità.

Cattiva programmazione, intoppi non previsti, o rallentamento dei lavori? Non siamo riusciti a saperlo. “Non siamo deputati a dare informazioni – ci hanno detto -. Bisogna contattare l’Ufficio centrale di Napoli”.

Intanto continuano i disagi per centinaia di utenti, costretti a lunghe file negli altri uffici postali sparsi sul territorio: corso Umberto I, viale Manfredi (Torre Centrale) e via Provinciale Schiti a Rovigliano.