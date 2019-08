A cura della Redazione

Cambio di programma per le riprese della serie tv ”Amica geniale 2” nello Spolettificio di Torre Annunziata.

Causa previsioni meteorologiche non favorevoli, la produzione ha fatto sapere che le riprese della fiction inizieranno mercoledì 4 settembre anziché lunedì.

Di conseguenza dovrebbe cambiare anche il dispositivo di traffico istituito dal Comando dei vigili urbani. Il divieto di sosta con rimozione forzata previsto per domenica 1 settembre, dalle ore 10 fino alle ore 20,00 di lunedì 2 settembre in via Vittorio Emanuele II, vico Operai, via Paolo Boselli e Largo Fabbrica d’Armi, sarà spostato a martedì 3 settembre fino alle ore 20,00 di mercoledì. E il divieto di circolazione dalle ore 7 alle ore 20 di lunedì prossimo, sarà spostato a mercoledì.