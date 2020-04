A cura della Redazione

Oltre 600 milioni di euro per aiutare famiglie e imprese campane colpite dall'emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia il Piano per l'Emergenza Socio-Economica in Campania scaturita dalla pandemia del Covid-19.

"E' uno sforzo enorme che non servirà a niente se non usciremo dalla epidemia. Siate responsabili, non rilassiamoci - ha detto De Luca nel presentare le misure adottate -. I due fine settimana che abbiamo davanti sono decisivi per il superamento della crisi. Se adottiamo comportamenti irresponsabili saremo di nuovo punto e a capo".

Le risorse economiche più consistenti verranno garantite per le Politiche sociali, per le quali si prevedono 272 milioni di euro.

Ci sarà, innanzitutto, un bonus di 600 euro per le famiglie con persone con disabilità non gravissime.

Sostegno anche ai pensionati, soprattutto coloro che percepiscono la minima: "Per i prossimi 2 mesi nessuna pensione scenderà al di sotto dei mille euro - ha spiegato De Luca -. Il bonus sarà di 500-600 euro per circa 75mila beneficiari, che consentirà di portare le pensioni minime a mille euro per aprile e maggio o maggio e giugno. L'incentivo contiamo di elargirlo con la pensione INPS".

Previsto un aiuto economico, in media di 400 euro, alle famiglie con figli al di sotto 15 anni per l'accesso ai servizi socio-educativi e didattici attraverso le nuove tecnologie: 500 euro per nuclei familiari con Isee fino a 20.000 euro, 300 euro per quelli con Isee fino a 35mila euro.

A beneficiare delle misure regionali, saranno anche i Piani Sociali di Zona, quelli che ordinariamente garantiscono le Politiche sociali sui territori. Per le famiglie con persone con disabilità gravissime sono previsti 39 milioni di euro. Alla rete complessiva dei Servizi sociali territoriali verranno destinati 57 milioni di euro (povertà estreme, tossicodipendenti, ecc.).

Per quanto riguarda le imprese e le attività produttive in genere (inclusi liberi professionisti, autonomi, aziende agricole e della pesca), a queste verranno destinati oltre 200 milioni di euro.

Contemplate inoltre misure di sostegno ai fitti delle abitazioni principali, di locali commerciali, al comparto turistico.

"I 604 milioni di euro investiti sono interamenti coperti dal bilancio regionale - dice De Luca -, dai Fondi europei e da altre risorse finanziarie disponibili che sono state dirottate sul versante dei settori sociale e produttivo, attraverso la riprogrammazione delle stesse".