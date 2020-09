A cura della Redazione

Sono 203 (ieri 249) i nuovi positivi registrati in Campania nelle ultime 24 ore (60 relativi a rientri da Sardegna e dall'estero e contatti di questi) ad esito di 7.154 tamponi esaminati. Seconda regione in Italia per numero odierno di casi, preceduta dalla Lombardia (218). 1 decesso e 23 guariti.

Il totale dei contagiati è di 8.580 di cui 449 deceduti e 4.537 guariti. Gli attuali positivi sono 3.594: 3.358 in isolamento, 10 ricoverati in terapia intensiva e 226 ricoverati con sintomi.

Il totale dei tamponi effettuati è di 474.285.