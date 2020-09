A cura della Redazione

È indetta la Quarta Edizione del Premio Giornalistico Mimmo Ferrara, riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media.

Il Premio, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo Ferrara, è istituito nell’intento di stimolare le “regole sacre” del giornalismo, e il rigore nell’esercizio della professione. Il Premio si propone la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa: a tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche al grande pubblico.

Per la quarta edizione del Premio, su indicazione della famiglia Ferrara e dell’Ordine Regionale dei Giornalisti, verranno presi in esame articoli giornalistici, reportage e servizi radio televisivi e online con particolare riferimento alle storie e ai protagonisti (medici, infermieri, volontari di protezione civile, etc.) che nella fase di emergenza Covid-19 hanno combattuto e si sono particolarmente distinti nella lotta contro il virus.

Saranno selezionati i lavori di giornalisti che si siano distinti per originalità, per aderenza alla tematica, per approfondimento, nonché per accuratezza nella ricerca e nella documentazione, nella elaborazione dei contenuti e nello stile espositivo. I lavori devono essere stati pubblicati tra l’1 gennaio 2020 al 14 ottobre 2020 sulle testate giornalistiche nazionali della carta stampata, della radio, della televisione e online.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 novembre alle ore 10 nella Sala Gemito- Galleria Principe di Napoli (Na). La modalità di partecipazione al Premio Giornalistico Mimmo Ferrara è regolata dall’allegato bando di indizione (scadenza: 15 ottobre 2020).