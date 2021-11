A cura della Redazione

Un treno della Circumvesuviana è rimasto bloccato per 45 minuti sotto la galleria che sta tra le stazioni di Seiano e Meta.

Lo denunciano gli utenti sulla pagina Facebook "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" e trova parziale conferma dall'Ente Autonomo Volturno, che ha comunicato come ''il treno della ore 14.48 da Sorrento per Napoli è ripartito da Meta con 45 minuti di ritardo'' mentre ''il treno delle 13.54 da Napoli per Sorrento, è ripartito da Vico Equense con 40 minuti di ritardo''.

Secondo i pendolari sul convoglio, rimasto senza illuminazione e senza che fosse fornito ai viaggiatori alcun tipo di informazione, si sarebbero verificati momenti di forte tensione: ''Il treno nuovo - viene spiegato - nel primo pomeriggio è rimasto bloccato per ben 45 minuti nella galleria tra Seiano e Meta, completamente al buio e senza alcun avviso dato ai viaggiatori. Secondo testimonianza di chi era presente, alcuni viaggiatori (tra i quali molti studenti) sono andati totalmente nel panico; c'è chi è svenuto e chi è crollato in un pianto a dirotto. Qualcuno ha provato a contattare i numeri di emergenza (112 e 118) ma i tentativi sono stati vani''.

.