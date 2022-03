A cura della Redazione

“Pienz’a salute”. Tornano le giornate della prevenzione organizzate dall'Asl NA 3 Sud in collaborazione con le Amministrazioni comunali e i distretti sanitari.

Il primo appuntamento nell’ambito del calendario per il mese di marzo (ben 16 le date in altrettanti Comuni della sfera di competenza Asl) è a Pimonte in via Casa Cuomo, mentre il giorno successivo sarà la volta di San Giuseppe Vesuviano in piazza Garibaldi e a seguire tutti gli altri.

Nel corso della giornata, dalle 9:00 alle 18:00, tutti i cittadini che si recheranno presso lo spazio dedicato all’evento, con l’ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l’offerta gratuita degli screening del tumore del colon retto (50-74 anni), del Pap test (25-29 anni), il test hpv dna (30-64 anni), prenotazione mammografia (45-69 anni), informazioni sul vaccino anti papilloma virus e sulle vaccinazioni pediatriche.

Sarà, inoltre, attivo lo sportello informativo sui programmi home visiting (consulenza e sostegno alla genitorialità) e primi 1.000 giorni di vita; consultorio Incontra per le persone Tinb (Transgender e con Identità non binarie) con la possibilità di prenotare consulenze psicologiche e sociali, prevenzione delle dipendenze (attività di informazione e sensibilizzazione su dipendenze, gioco d’azzardo patologico, ecc.).

Altri eventi sono previsti per i mesi di maggio e giugno 2022. Per nessuna delle prestazioni occorre la ricetta e la prenotazione.