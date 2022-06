A cura della Redazione

La Boxe Vesuviana ricorderà la figura del Preside Benito Capossela in un Memorial, organizzato per il 9 giugno prossimo in Villa Comunale, per aver sempre creduto nell’importanza della disciplina del pugilato come momento educativo, senza dimenticare che è stato proprio il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, con l'indirizzo sportivo, ad essere la prima scuola in Italia a far praticare lezioni di boxe nelle ore curriculari.

Il Maestro Biagio Zurlo, anche in qualità di docente scolastico, ci tiene a sottolineare che “Capossela ci aveva visto lungo nel credere in questa disciplina, visto che a Torre Annunziata ci sono tantissimi atleti/liceali. Nel Memorial, infatti, combatteranno i liceali Francesco Cuomo, Salvatore Pollio, Francesco Pinto e Sasy Nespro, a dimostrazione che il connubio scuola-sport ha dato dei grandi risultati di continuità. I ragazzi praticano questa disciplina prima a scuola e successivamente alla Boxe Vesuviana, e viceversa”.

Il dirigente scolastico, ancor prima che Irma Testa fosse conosciuta in tutto il mondo, la nominò testimonial della sezione sportiva del Liceo. Nel corso di questi 10 anni tantissimi sono stati i grandi atleti pugili che hanno fatto visita al Preside ed ai ragazzi dell'Istituto di via Tagliamonte. Da Giacobbe Fragomeni a Patrizio Oliva, da Clemente Russo a Carmine Tommasone e tanti altri pugili che hanno voluto offrire una testimonianza di quanto possa essere importante il binomio scuola/sport.

Il Liceo Pitagora-Croce, sotto l’attenta regia di Capossela, è stato anche un palcoscenico nazionale di questa disciplina in quanto sede di una tre giorni a livello nazionale della Woman Boxing League e, in quell’occasione, proprio Irma Testa iniziò ad affermare il suo enorme talento che l’ha portata poi a raggiungere traguardi inimmaginabili. In questi giorni è stata firmata la nuova convenzione tra la Federazione ed il Liceo Sportivo torrese anche per l’anno scolastico 2022-2023.