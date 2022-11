Proseguono i lavori sull'area demaniale denominata Salera a Torre Annunziata per la rimozione di migliaia di tonnellate di rifiuti giacenti sul posto da decenni. I lavori sono iniziati a giugno 2022 e già una consistente parte di essi è stata rimossa e trasportata ai siti di trasferenza. Rimane, tuttavia, il problema della considerevole quantità di amianto trovato, molto di più rispetto alle previsioni.

Per questo motivo la fine dei lavori, prevista per il 30 novembre 2022, subirà uno slittamento di qualche mese, mentre non è da escludere che si debba approvare una variante in termini economici all’appalto, in considerazione del maggior quantitativo rinvenuto di rifiuti contaminati. Infatti per smaltire una tonnellata di questi ultimi il prezzo varia dai 1.000 ai 1.200 euro a tonnellata, a differenza di quelli non contaminati, il cui prezzo è compreso tra i 30 ai 40 euro a tonnellata.

Va ricordato che attuale appalto, aggiudicato dal Consorzio Campale Stabile di Benevento per un importo di quasi 2 milioni di euro, prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile, di un marciapiede in aderenza a quest’ultima, di un impianto di videosorveglianza, di una illuminazione pedonale e la piantumazione di vegetazione varia.

Per quanto riguarda, infine, la bonifica dell’intera spiaggia della Salera, essa sarà oggetto di una successiva gara di appalto.